Стал известен главный бой на турнире UFC Vegas 81

15 октября 2023 года в рамках UFC Vegas 81 состоится бой 30-летнего Содика Юсуффа и 38-летнего Эдсона Барбозы, который и возглавит турнир. Бойцы выступают в полулёгкой весовой категории, входя в топ-15 рейтинга UFC в своём весе.

В связи с тем, что их бой станет главным событием вечера, он будет продолжаться пять раундов. Это первый раз, когда Юсуфф будет участвовать в пятираундовом бою с момента дебюта в октябре 2018 года. Последним пятираундовым боем для Барбозы стал проигранный поединок против Гиги Чикадзе на UFC Vegas 35 в августе 2021 года.

Бразилец выступает в UFC с 2010 года и имеет на своём счету 23 победы и 11 поражений. Барбоза был соперником российского бойца Хабиба Нурмагомедова, которому проиграл единогласным решением судей на UFC 219.