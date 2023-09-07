О'Мэлли: я нокаутировал Двалишвили в тот же вечер, что и Стерлинга

Чемпион UFC в легчайшем весе американский боец Шон О'Мэлли заявил, что уже нокаутировал Мераба Двалишвили, говоря о своих следующих соперниках, хотя бойцы никогда ранее не встречались в октагоне.
«Я нокаутировал Мераба 19 августа, в тот же вечер, что и Алджо (Алджамейна Стерлинга). Они одинаковые, держатся за руки, они один и тот же человек. Я нокаутировал их обоих 19 августа. Посмотрим, что произойдёт. Я вызывал на бой «Чито» (Марлона Веру) подраться до боя с Алджо, даже раньше боя Чито и Педро (Муньоса)», — сказал О'Мэлли в интервью MMA Fighting.
Шон О'Мэлли одержал победу над Алджамейном Стерлингом в титульном бою на UFC 292. Двалишвили продолжает серию из девяти победных поединков, последним соперником грузинского бойца был россиянин Пётр Ян.
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