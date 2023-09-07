Шон О'Мэлли: я проиграл Вере специально

Действующий чемпион UFC Шон О'Мэлли рассказал о том, что он специально проиграл Марлону Вере.
«На самом деле я уже давно играю в шахматы. Я специально проиграл тот бой, чтобы потом выйти на ринг, нокаутировать Алджо и чтобы этот реванш с Верой стал самым крупным событием», – приводит слова О'Мэлли MMA Fighting.
В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 292, О’Мэлли встречался с действующим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.
На счету О’Мэлли 19 поединков, в которых он одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.
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