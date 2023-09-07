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Волков заявил, что подрался бы с Павловичем, если их поединок будет претендентским

Волков заявил, что подрался бы с Павловичем, если их поединок будет претендентским
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Бывший чемпион Bellator российский боец UFC Александр Волков рассказал об отношениях с другим российским тяжеловесом, Сергеем Павловичем, а также сообщил, при каком условии провёл бы с Сергеем бой.

«С Сергеем у меня хорошие отношения, и было бы не очень комфортно с ним драться, потому что мы хорошо общаемся и помогали друг другу в подготовке. Но вопрос только в этом. Я бы с ним подрался, если бы это был претендентский и чемпионский бой, и он говорил то же самое. Нужно быть готовым выступить против любого соперника. Моменты отсутствия комфорта и неприятности я уже пережил в своей карьере, дрался со всеми, с кем можно», — сказал Волков MMA.Metaratings.ru.

Александр Волков проведёт свой следующий поединок против австралийца Тая Туивасы в рамках UFC 293 в Сиднее в ночь на 10 сентября.

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