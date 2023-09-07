На ACA 163 сменился участник главного боя
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Четвертьфинальный бой Гран-при ACA в среднем весе между российскими бойцами Михаилом Долговым и Ибрагимом Магомедовым возглавит ближайший ивент ACA 163.
«Магомедов на коротком уведомлении заменит бразильца Рене Пессоа, который выбывает из восьмёрки. Бразилец не успел полностью восстановиться после операции на ноге и по рекомендации врачей снялся с боя», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.
Турнир пройдет в Минске 22 сентября. В соглавном бою турнира российский боец Анатолий Бойко проведет поединок с представителем Кыргызстана Эдилом Эсенгуловым в четвертьфинале Гран-при в полусреднем весе.
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