На ACA 163 сменился участник главного боя

Четвертьфинальный бой Гран-при ACA в среднем весе между российскими бойцами Михаилом Долговым и Ибрагимом Магомедовым возглавит ближайший ивент ACA 163.

«Магомедов на коротком уведомлении заменит бразильца Рене Пессоа, который выбывает из восьмёрки. Бразилец не успел полностью восстановиться после операции на ноге и по рекомендации врачей снялся с боя», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Турнир пройдет в Минске 22 сентября. В соглавном бою турнира российский боец Анатолий Бойко проведет поединок с представителем Кыргызстана Эдилом Эсенгуловым в четвертьфинале Гран-при в полусреднем весе.