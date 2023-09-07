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Волков — о бое с Туивасой: уверен, мы устроим отличное шоу

Волков — о бое с Туивасой: уверен, мы устроим отличное шоу
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал об ожиданиях от грядущего поединка против австралийца Тая Туивасы.

«Я здесь для того, чтобы устроить отличное шоу. Он хороший соперник, мне очень нравится его стиль. У него тяжёлый удар, это будет классный бой.

Конечно, я собираюсь победить. Уверен, мы устроим хорошее шоу», — заявил Волков на пресс-конференции.

Бой между Волковым и Туивасой пройдёт в рамках шоу UFC 293, которое состоится 10 сентября. Данный поединок имеет статус соглавного боя мероприятия. У Александра есть шанс одержать уже свою третью победу подряд.

Главным боем шоу станет противостояние чемпиона в среднем весе новозеландского бойца Исраэля Адесаньи против американца Шона Стрикленда.

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