Фьюри: хочу подраться с Нганну по правилам ММА

Непобеждённый боксёр Тайсон Фьюри заявил, что хотел бы подраться с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну по правилам ММА.

«Я хотел бы подраться с ним в клетке. Думаю, что смогу победить его. Он не разбирается в джиу-джитсу, не умеет бороться. У него хороший удар, но в стойке я лучше. В этих маленьких перчатках я вырублю его за считаные секунды», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Поединок с Фьюри станет для 36-летнего Нганну дебютом в профессиональном боксе. Он состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее Нганну провёл семь лет в UFC, где был обладателем титула в тяжёлом весе.

На счету Фьюри 33 победы (24 – нокаутом), ни одного поражения и одна ничья. Он является чемпионом мира с 2020 года.