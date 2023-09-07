Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри: хочу подраться с Нганну по правилам ММА

Фьюри: хочу подраться с Нганну по правилам ММА
Комментарии

Непобеждённый боксёр Тайсон Фьюри заявил, что хотел бы подраться с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну по правилам ММА.

«Я хотел бы подраться с ним в клетке. Думаю, что смогу победить его. Он не разбирается в джиу-джитсу, не умеет бороться. У него хороший удар, но в стойке я лучше. В этих маленьких перчатках я вырублю его за считаные секунды», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Поединок с Фьюри станет для 36-летнего Нганну дебютом в профессиональном боксе. Он состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее Нганну провёл семь лет в UFC, где был обладателем титула в тяжёлом весе.

На счету Фьюри 33 победы (24 – нокаутом), ни одного поражения и одна ничья. Он является чемпионом мира с 2020 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Нельзя считать себя побеждённым до последнего удара». Саитов — про бой Фьюри — Нганну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android