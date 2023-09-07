Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые встретились лицом к лицу

Сегодня, 7 сентября, прошла пресс-конференция, посвящённая поединку между непобеждённым боксёром Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу

Поединок с Фьюри станет для 36-летнего Нганну дебютом в профессиональном боксе. Он состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее Нганну провёл семь лет в UFC, где был обладателем титула в тяжёлом весе. В 2022 году Фрэнсис покинул компанию, несмотря на то что так и не проиграл свой титул, который он снова смог добыть в 2021 году.

На счету Фьюри 33 победы (24 – нокаутом), ни одного поражения и одна ничья. Он является чемпионом мира в тяжёлом весе с 2020 года. На протяжении этого года велись обсуждения о подготовке боя Тайсона с украинцем Александром Усиком, но стороны не смогли прийти к соглашению из-за финансовых причин.