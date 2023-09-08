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Волков и Туиваса уложились в вес, австралиец оказался тяжелее

Волков и Туиваса уложились в вес, австралиец оказался тяжелее
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе UFC, прошёл официальную процедуру взвешивания в преддверии очередного турнира UFC 293, который состоится в эти выходные в Сиднее, Австралия.

Вес Александра составил 119,27 килограмма, и он уложился в лимит тяжёлого веса.

Российскому бойцу предстоит встретиться с австралийцем Таем Туивасой, который на взвешивании показал вес в 120,43 кг, что на 1,16 кг больше, чем у Волкова.

В своём последнем поединке в марте 2023 года Волков нокаутировал соотечественника Александра Романова. Последнее поражение Волков потерпел в поединке против Тома Аспиналла в марте 2022 года. Тай Туиваса проиграл два своих последних боя: Сергею Павловичу и Сирилю Гану.

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