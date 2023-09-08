Волков и Туиваса уложились в вес, австралиец оказался тяжелее
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе UFC, прошёл официальную процедуру взвешивания в преддверии очередного турнира UFC 293, который состоится в эти выходные в Сиднее, Австралия.
Вес Александра составил 119,27 килограмма, и он уложился в лимит тяжёлого веса.
Российскому бойцу предстоит встретиться с австралийцем Таем Туивасой, который на взвешивании показал вес в 120,43 кг, что на 1,16 кг больше, чем у Волкова.
В своём последнем поединке в марте 2023 года Волков нокаутировал соотечественника Александра Романова. Последнее поражение Волков потерпел в поединке против Тома Аспиналла в марте 2022 года. Тай Туиваса проиграл два своих последних боя: Сергею Павловичу и Сирилю Гану.
Комментарии
- 8 сентября 2023
-
09:53
-
07:53
-
07:43
-
02:17
- 7 сентября 2023
-
23:50
-
22:57
-
22:13
-
20:42
-
18:38
-
17:47
-
16:29
-
15:40
-
15:13
-
14:08
-
13:23
-
12:31
-
12:28
-
10:53
-
10:43
-
09:35
-
01:04
-
00:45
-
00:30
- 6 сентября 2023
-
23:36
-
23:12
-
22:51
-
21:56
-
21:44
-
21:07
-
20:09
-
19:57
-
19:06
-
18:46
-
18:36
-
18:06
Партнерский контент