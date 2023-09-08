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Дана Уайт презентовал уникальный пояс UFC, который получит Алекса Грассо

Дана Уайт презентовал уникальный пояс UFC, который получит Алекса Грассо
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Чемпионка UFC в легчайшем весе мексиканка Алекса Грассо получит специальный пояс UFC для защиты титула в бою-реванше против Валентины Шевченко.

Президент UFC Дана Уайт продемонстрировал новый пояс в публикации в своих социальных сетях. Пояс был разработан художниками Хакобо и Марией Анхелес, которые также разработали индивидуальный пояс для бывшего временного чемпиона UFC в полулёгком весе Яира Родригеса.

Фото: Социальные сети Даны Уайта

Напомним, в первом поединке двух бойцов победу одержала Грассо за счёт удушающего приёма в конце четвёртого раунда. Тем самым мексиканка лишила Шевченко восьмой подряд защиты титула. Матч-реванш пройдёт на турнире Noche UFC, который состоится 17 сентября на стадионе «Tи-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

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