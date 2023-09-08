Непобеждённый Мовсар Евлоев продемонстрировал свою тренировку

Российский боец UFC в полулёгком весе Мовсар Евлоев, одержавший победы во всех своих семи боях на площадке UFC, опубликовал в своих социальных сетях видео с тренировки.

На видео Евлоев продемонстрировал ударную технику, которую отрабатывал со своим тренером.

«Оттачиваю мои навыки. Жду, чтобы нокаутировать соперника в следующем бою», — подписал видео Евлоев.

Всего на счету Мовсара Евлоева 17 поединков в ММА, в которых он одержал 17 побед. Следующий соперник российского бойца по-прежнему неизвестен. В своём последнем бое Евлоев одержал победу над бразильским бойцом Диего Лопесом единогласным решением арбитров.

Отметим, что у Евлоева пока что не было нокаутов в UFC. Почти все свои победы в промоушене российский боец одержал единогласным решением судей, лишь в бою против Ника Ленца — раздельным решением.