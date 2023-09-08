Победитель боя Фьюри и Нганну получит пояс от WBC

В преддверии боксёрского поединка между британским боксёром-тяжеловесом Тайсоном Фьюри и бывшим бойцом UFC камерунцем Франсисом Нганну состоялась первая совместная пресс-конференция. На событии был презентован пояс от WBC под названием WBC 'Riyadh Champion', который будет предоставлен победителю боя.
Фото: Официальный «твиттер» Майкла Бенсона
Как известно, титулы, принадлежащие Тайсону Фьюри, не будут стоять на кону, так как Нганну отсутствует в рейтингах и предстоящий бой станет для него первым на профессиональной арене. Также организация не станет лишать Фьюри чемпионства, так как у британца нет обязательного претендента.
Поединок между Тайсоном Фьюри и Франсисом Нганну пройдёт по правилам бокса и продлится 10 раундов. Бой состоится 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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