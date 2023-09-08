Нганну рассказал, какой аспект, которому его научил Тайсон, поможет в бою против Фьюри

Бывший боец UFC камерунец Фрэнсис Нганну, которому предстоит дебютировать на ринге в бою против британского тяжеловеса Тайсона Фьюри, рассказал, над каким элементом он работал вместе с Майком Тайсоном. Камерунец также поделился тем, что это бой значит для него.
«Мы работали над системой того, как доводить свои удары. Если вы смотрели мои тренировки, то у нас был один из лучших, кто когда-либо жил в лагере, Майк Тайсон. Если говорить о системе ударов, вы не делаете себя сильнее, но это очень важный элемент в этом поединке. Я намерен сделать свой удар полезным, поэтому и работаю над ним. Я знаю, что это большой вызов для меня, и я усердно работаю, чтобы оказаться в лучшей позиции.
Я спрашиваю себя, что произойдёт, когда этот парень (Тайсон Фьюри) упадёт на пол и не встанет. Сделает ли это меня лучшим боксёром в мире? Если вы уберёте первого номера, это сделает вас номером один. Если он приземлится, спокойной ночи. Выключаем свет. Это бой в супертяжёлом весе, и мы знаем, что тут каждый может нокаутировать друг друга. Я собираюсь драться. Бить, а не получать удары. Таковы правила бокса, и я их прекрасно понимаю», — приводит слова Нганну Mirror.
Боксёрский поединок между Нганну и Фьюри состоится 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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