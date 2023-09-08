Чарр: мне нужен поединок с динозавром, кем является Фьюри. Усик меня не интересует

Регулярный чемпион WBA в супертяжёлом весе Махмуд (Мануэль) Чарр объяснил, почему ему неинтересен поединок с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинцем Александром Усиком.
«Нет, меня не интересует Усик. Он боксёр тяжёлого веса, а не супертяжёлого. Я люблю великие вещи в жизни. Если хочу драться, то мне нужен поединок с динозавром, кем является Фьюри. Настоящий боксёр супертяжёлого веса. Хочу достичь своих пределов до максимума. Также желаю бой с Фьюри, потому что он умеет развлекать, вместе мы сможем провести хорошую рекламную кампанию. Цыганская королева против Арабского короля. Это большое шоу, людям понравится.
Сейчас готовлюсь к Миллеру — очень сильному парню, язычнику, имеющему навыки. Он непростой соперник. Но он никогда не забудет, кто такой Чарр. Я прихожу из темноты, с очень трудных времён в моей жизни. Он встретит парня, с равным которому никогда не встречался», — приводит слова Чарра SecondsOut.com.
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