Дмитрий Бивол: не отношусь к бою Емельяненко — Тайсон как к спорту, это шоу

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал о своём отношении к возможному боксёрскому поединку между Фёдором Емельяненко и Майком Тайсоном.

«Возможно, это интересно для поклонников Майка Тайсона. Посмотреть, как он сейчас выглядит. То же самое касается Фёдора. Я не отношусь к этому как к какому‑то суперспортивному событию, это шоу. Надо относиться именно как к шоу», — приводит слова Бивола «Матч ТВ».

Напомним, ранее 46-летний Емельяненко заявил о желании провести боксёрский поединок с легендарным американцем Майком Тайсоном.

Фёдор завершил карьеру в феврале 2023 года, после досрочного поражения от действующего чемпиона Bellator в тяжёлом весе американца Райана Бейдера.