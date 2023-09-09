Бывшая жена Бивола: лучше буду одна, чем с абьюзером, который себе чай не мог сделать

Бывшая супруга чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола Екатерина поделилась подробностями отношений с российским боксёром.

«Мужчинам нужна такая женщина, которая будет делать всё так, как он хочет. Знаете что? Идите вы все в жопу. Я вот лучше буду одна, клянусь, чем с ещё одним таким абьюзером. Который просто, извините, чай сам себе не мог сделать. Да идите вы все, психи.

Почему я должна кого-то слушаться? Воспитывать меня не нужно. Почему мы живём так, что нас воспитывают наши мужья? Я, которая училась за нас, делала ему курсовые, делала рефераты. Я, которая одна воспитывала детей. Хорошо, да, на его деньги – ну и что? Он же меня не слушается, потому что я воспитывала детей.

Почему мы живём в мире, где мы выполняем огромную роль, а мужчина говорит: «Я добытчик, ты мать, ты помощница». А потом говорит, что нужно его слушаться. И деньги становятся его, а не твоими. Почему происходит такая несправедливость?

Я была просто вещью. «Поехала в Америку – и радуйся вообще. Радуйся, что на «Мерседесе» ездишь. Всё, собрали вещи, обратно в Россию. Я так решил, мне так нужно. Ты чё, не рада? Ты вообще охренела. Тебя в Америку возят!»

А кто-то спросил – хотела ли я вообще в эту Америку? Нужно мне это было? А потом началось: «Мерседес» вообще не твой был, потому что, оказывается, тебе его дали попользоваться. Тебе всем этим дали попользоваться», – сообщила Екатерина Бивол на своей странице в социальной сети.