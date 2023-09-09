Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 10 сентября по московскому времени в Сиднее (Австралия) пройдёт турнир UFC 293, главным событием которого станет титульный поединок между чемпионом UFC в среднем весе новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом.

Турнир UFC 293 начнётся в 1:30 мск. Сражения главного карда начнутся в 5:00 мск. Бой между Адесаньей и Стриклендом начнётся не ранее 7:00 мск. Поединки главного карда будут транслироваться на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 5:00 мск. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В своём последнем бою Адесанья одолел Алекса Перейру техническим нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский пояс. Стрикленд идёт на серии из двух побед: над Нассурдином Имавовым и Абусупьяном Магомедовым.