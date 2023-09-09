Хамзин назвал компонент, который может помочь Стрикленду в бою с Адесаньей

Российский боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин высказался о титульном поединке между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом, который пройдёт на турнире UFC 293.

«На бумаге Адесанья фаворит. Но Стрикленд может бороться. У него очень нестандартная техника, под неё тяжело подстроиться. Все ставят на Адесанью, потому что он выше классом, ударник с хорошей базой. А Стрикленд это рубака, который идёт вперёд. Мне кажется, он будет бороться, будет драться. Шон тоже может победить, это же MMA. Шансы в этом бою – 70 на 30 в пользу Адесаньи», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Турнир UFC 293 пройдёт в ночь на 10 сентября по московскому времени в Сиднее (Австралия).