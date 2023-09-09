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Даниэль Кормье рассказал, как мог бы завершиться его поединок с Фёдором Емельяненко

Даниэль Кормье рассказал, как мог бы завершиться его поединок с Фёдором Емельяненко
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о возможном поединке со звёздным российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко.

«Фёдор был хорош, реально очень хорош. Думаю, он мог бы меня подловить. Да, пожалуй, он подловил бы меня. Он всегда был хорошим человеком, да. А ты всегда ставишь хорошего человека выше себя», — приводит слова Кормье BJ Penn.

Емельяненко дебютировал как профессионал в 2000 году и на протяжении карьеры выступал в таких промоушенах, как PRIDE FC, RINGS и Bellator.

В феврале 2023 года Емельяненко уступил техническим нокаутом в реванше с чемпионом Bellator в тяжёлом весе американцем Райаном Бейдером, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры.

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