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Адесанья — Стрикленд: прямой эфир боя начнётся примерно в 7:00 мск

Адесанья — Стрикленд: прямой эфир боя начнётся примерно в 7:00 мск
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В ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 293. В главном бою действующий чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проведёт защиту против пятого номера рейтинга американца Шона Стрикленда.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 287 в апреле, Адесанья нокаутировал в реванше бразильца Алекса Перейру, вернув себе титул. Стрикленд на UFC on ESPN 48 в июле досрочно остановил во втором раунде немца Абусупьяна Магомедова.

Турнир UFC 293 начнётся в 1:30 мск. Сражения главного карда начнутся в 5:00 мск. Бой между Адесаньей и Стриклендом начнётся не ранее 7:00 мск. Поединки главного карда будут транслироваться на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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