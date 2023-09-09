Адесанья — Стрикленд: прямой эфир боя начнётся примерно в 7:00 мск

В ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 293. В главном бою действующий чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проведёт защиту против пятого номера рейтинга американца Шона Стрикленда.
В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 287 в апреле, Адесанья нокаутировал в реванше бразильца Алекса Перейру, вернув себе титул. Стрикленд на UFC on ESPN 48 в июле досрочно остановил во втором раунде немца Абусупьяна Магомедова.
Турнир UFC 293 начнётся в 1:30 мск. Сражения главного карда начнутся в 5:00 мск. Бой между Адесаньей и Стриклендом начнётся не ранее 7:00 мск. Поединки главного карда будут транслироваться на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
- 9 сентября 2023
-
18:05
-
17:38
-
16:19
-
15:08
-
13:16
-
12:32
-
11:38
-
11:32
-
10:51
-
09:56
-
00:40
- 8 сентября 2023
-
23:05
-
22:31
-
20:36
-
18:42
-
16:20
-
16:03
-
15:04
-
14:08
-
13:14
-
12:21
-
11:52
-
11:22
-
10:44
-
09:53
-
07:53
-
07:43
-
02:17
- 7 сентября 2023
-
23:50
-
22:57
-
22:13
-
20:42
-
18:38
-
17:47
-
16:29