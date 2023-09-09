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Штырков дал прогноз на поединок Адесанья — Стрикленд

Штырков дал прогноз на поединок Адесанья — Стрикленд
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Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о предстоящем поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом, который состоится в ночь с 9 на 10 сентября на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия).

«У Стрикленда не хватит навыков, чтобы победить Адесанью. Тем более в стойке. Думаю, что Исраэль одержит досрочную победу, слишком большая разница в классе. Но это ММА, и здесь может быть всё что угодно», — отметил Иван Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Турнир UFC 293 начнётся в 1:30 мск. Сражения главного карда начнутся в 5:00 мск. Бой между Адесаньей и Стриклендом начнётся не ранее 7:00 мск. Поединки главного карда будут транслироваться на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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