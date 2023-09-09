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Промоутер: если Фьюри хочет побить Усика, ему придётся ждать пять лет

Промоутер: если Фьюри хочет побить Усика, ему придётся ждать пять лет
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, считает, что звёздный британец Тайсон Фьюри не сможет победить его подопечного в ближайшие несколько лет.

«Как вы считаете, сможет ли Фьюри остановить время? 12 августа я поздравил его с днём рождения. Усик сейчас на пике. Если Фьюри хочет победить его, ему придётся ждать около пяти лет, Александр будет на вершине ещё два или три года. Ему 36 лет, золотое время для супертяжеловеса.

Не забывайте, Усик начал боксировать в 15 лет. Его команда — это не просто скопление людей. Это опытные люди, учившиеся на протяжении всей карьеры Александра. Они отлично его знают и знают, как удержать его на элитном уровне», — приводит слова Красюка издание ProBoxTV.

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