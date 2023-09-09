Рэпер Дрейк поставил $ 500 тыс. на бой Адесанья — Стрикленд

Всемирно известный канадский хип-хоп-исполнитель Обри Грэм, более известный как Дрейк, сделал крупную ставку на титульный поединок UFC в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом, который состоится на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия).

Дрейк опубликовал в социальных сетях скриншот ставки, согласно которой он поставил $ 500 тыс. на победу Адесаньи нокаутом. В случае успеха его выигрыш составит $ 920 тыс.

Турнир UFC 293 начнётся в 1:30 мск. Сражения главного карда начнутся в 5:00 мск. Бой между Адесаньей и Стриклендом начнётся не ранее 7:00 мск. Поединки главного карда будут транслироваться на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.