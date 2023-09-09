Оливейра заявил о желании провести схватку с Жоржем Сен-Пьером
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Экс-чемпион UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра заявил о желании провести схватку с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях легендарным канадцем Жоржем Сен-Пьером.
«Для меня важно провести схватку по джиу-джитсу, по грэпплингу, без сомнений, потому что я люблю это искусство.
Я был бы рад возможности встретиться с Сен-Пьером, это было бы огромной честью. Я восхищаюсь и уважаю его. Мы встречались, и он сказал, что тоже смотрит мои бои. Либо он, либо кто-то другой, потому что хорошо поддерживать ритм. Мне нравится оставаться активным», — сказал Оливейра в подкасте Trocação Franca.
Ранее российский боец UFC Роман Копылов объяснил, почему Махачеву будет сложнее в реванше с Оливейрой.
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