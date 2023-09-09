ESPN: Девин Хейни сразится за титул во второй весовой категории 10 декабря
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни (30-0, 15 KO) сразится с действующим обладателем титула WBC в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг) соотечественником Реджисом Прогре (29-1, 24 KO), сообщает ESPN.
Поединок состоится 10 декабря в Сан-Франциско (штат Калифорния) и возглавит вечер бокса, который пройдёт на телеплатформе DAZN.
Реджису Прогре 34 года. Американец является бывшим обладателем титула WBA в первом полусреднем весе, а также финалистом Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Единственное поражение в карьере потерпел в октябре 2019 года, уступив раздельным судейским решением британцу Джошу Тэйлору. В ноябре 2022-го завоевал вакантный титул WBC.
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