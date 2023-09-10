Экс-чемпион UFC Орловский высказался о реванше Махачева и Оливейры
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) белорус Андрей Орловский высказался об ожидаемом титульном реванше легковесов Ислама Махачева (24-1) и Чарльза Оливейры (34-9), который состоится 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Не знаю, будем надеяться, что Ислам [победит], но Оливейра сделает выводы с первого боя, и, думаю, будет интересный бой», — сказал Орловский в социальных сетях.
Напомним, первый поединок Махачева и Оливейры состоялся в октябре 2022 года на UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом во втором раунде. В феврале на UFC 284 Махачев провёл дебютную защиту, победив единогласным решением действующего чемпиона в полулёгком дивизионе австралийца Алекса Волкановски.
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