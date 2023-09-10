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Махачев указал на большое количество времени между взвешиванием и главным боем UFC 293

Махачев указал на большое количество времени между взвешиванием и главным боем UFC 293
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев обратил внимание на то, какое количество времени прошло между процедурой взвешивания и главным боем на турнире UFC 293 10 сентября. Предварительные поединки в спортивном комплексе «Qudos Bank Arena» в городе Сидней (Австралия) уже начались. Главный бой в среднем весе между нигерийцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом стартует примерно в 7:00 по московскому времени.

«43 часа между официальным взвешиванием и главным событием!» — написал Махачев в своём «твиттере».

Вероятно, россиянин таким образом напомнил, что на UFC 284 12 февраля, где главным был поединок Махачева с австралийцем Александром Волкановски, на восстановление между взвешиванием и боем было дано только 28 часов. Тот турнир также проходил в Австралии, в городе Перт.

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