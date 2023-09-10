Заслужил ли Волков титульный бой в UFC?

Российский боец Александр Волков одержал победу в поединке с австралийцем Таем Туивасой. Бой проходил в рамках турнира UFC 293, прошедшего в ночь на 10 сентября в Сиднее (Австралия).
Таким образом, Волков одержал третью победу подряд в UFC. Заслуживает ли россиянин титульный бой в UFC?
Поединок продлился два раунда и завершился победой российского бойца удушающим приёмом.
После сегодняшнего боя в активе Волкова 37 побед и 10 поражений. Туиваса потерпел седьмое поражение в карьере и третье кряду. В его активе также 14 побед.
В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC Fight Night 221, Волков победил техническим нокаутом в первом раунде молдаванина Александра Романова. Туиваса в декабре на UFC on ESPN 42 проиграл нокаутом в первом раунде Сергею Павловичу.
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