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Конор Макгрегор отреагировал на поражение Адесаньи в бою со Стриклендом

Конор Макгрегор отреагировал на поражение Адесаньи в бою со Стриклендом
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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отреагировал на поражения Исраэля Адесаньи в бою против Шона Стрикленда, на кону которого стоял чемпионский пояс UFC в среднем весе.

«Метод «только спарринг» определяет нового чемпиона мира UFC в среднем весе. Молодец, Шон. Несчастный Иззи. Два качественных бойца и совершенно противоположные личности противостояли друг другу, где ещё такое увидишь. Невероятно! Какой спорт. Какая компания!» — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда единогласным решением судей. Стрикленд одержал 28-ю победу в карьере при пяти поражениях. Адесанья потерпел третье поражение в карьере. В его активе 24 победы.

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