«Моим планом была борьба». Стрикленд — о бое с Адесаньей
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Американец Шон Стрикленд рассказал о плане на главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 293. Стрикленд победил новозеландца Исраэля Адесанью единогласным решением судей.
«На самом деле моим планом на бой была борьба. В одном из боёв в будущем я буду бороться. Просто для того, чтобы вы увидели, что я реально умею это делать», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.
Стрикленд одержал 28-ю победу в карьере при пяти поражениях. Адесанья потерпел третье поражение в карьере. В его активе 24 победы.
В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 287 в апреле, Адесанья нокаутировал в реванше бразильца Алекса Перейру, вернув себе титул. Стрикленд на UFC on ESPN 48 в июле досрочно остановил во втором раунде немца Абусупьяна Магомедова.
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