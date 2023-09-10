Стрикленд: когда Адесанья наносил удары, я думал: «Я дерусь с любителем?»

Американец Шон Стрикленд высказался о главном бое турнира по смешанным единоборствам UFC 293. Стрикленд победил новозеландца Исраэля Адесанью единогласным решением судей.

«В какие-то моменты, когда Адесанья наносил удары, я думал: «Я дерусь с любителем? Что, чёрт возьми, происходит?» — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

Бой продлился все пять раундов. Стрикленд одержал 28-ю победу в карьере при пяти поражениях. Адесанья потерпел третье поражение в карьере. В его активе 24 победы.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 287 в апреле, Адесанья нокаутировал в реванше бразильца Алекса Перейру, вернув себе титул. Стрикленд на UFC on ESPN 48 в июле досрочно остановил во втором раунде немца Абусупьяна Магомедова.