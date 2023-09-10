Шон Стрикленд рассказал о своём состоянии после боя с Исраэлем Адесаньей

Американец Шон Стрикленд рассказал о своём состоянии после боя с новозеландцем Исраэлем Адесаньей на турнире по смешанным единоборствам UFC 293. Стрикленд победил единогласным решением судей.

«Я думал, что закончу сегодня бой с сотрясением, но чувствую себя относительно неплохо, если не считать парочку синяков и ушибов», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

Стрикленд одержал 28-ю победу в карьере при пяти поражениях. Адесанья потерпел третье поражение в карьере. В его активе 24 победы.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 287 в апреле, Адесанья нокаутировал в реванше бразильца Алекса Перейру, вернув себе титул. Стрикленд на UFC on ESPN 48 в июле досрочно остановил во втором раунде немца Абусупьяна Магомедова.