Стрикленд: я один из лучших ударников в мире

Американец Шон Стрикленд назвал себя одним из лучших ударников в мире после победы на турнире по смешанным единоборствам UFC 293. В главном бою Стрикленд победил новозеландца Исраэля Адесанью единогласным решением судей.

«Я один из лучших ударников в мире. Когда ты с кем-то в стойке, ты всегда в одном хорошем панче от нокаута, но я способен спарринговать с чемпионами мира по боксу и обыгрывать их. Я просто один из лучших ударников в мире», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

32-летний американский боец смешанного стиля стал чемпионом UFC в среднем весе. Бой продлился все пять раундов. Стрикленд одержал 28-ю победу в карьере при пяти поражениях. Адесанья потерпел третье поражение в карьере. В его активе 24 победы.