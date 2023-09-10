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Стрикленд: я один из лучших ударников в мире

Стрикленд: я один из лучших ударников в мире
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Американец Шон Стрикленд назвал себя одним из лучших ударников в мире после победы на турнире по смешанным единоборствам UFC 293. В главном бою Стрикленд победил новозеландца Исраэля Адесанью единогласным решением судей.

«Я один из лучших ударников в мире. Когда ты с кем-то в стойке, ты всегда в одном хорошем панче от нокаута, но я способен спарринговать с чемпионами мира по боксу и обыгрывать их. Я просто один из лучших ударников в мире», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

32-летний американский боец смешанного стиля стал чемпионом UFC в среднем весе. Бой продлился все пять раундов. Стрикленд одержал 28-ю победу в карьере при пяти поражениях. Адесанья потерпел третье поражение в карьере. В его активе 24 победы.

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