Адесанья ушёл с пресс-конференции после боя, сделав лишь короткое заявление

Новозеландский боец Исраэль Адесанья, выступающий в средней весовой категории, прокомментировал поражение американцу Шону Стрикленду, после чего оперативно покинул послематчевую пресс-конференцию, оставив журналистов наедине со своим тренером Юджином Берманом.

«У меня были другие планы, но жизнь снова преподносит неожиданные сюрпризы. Я в любом случае не собирался много говорить, независимо от победы или поражения, но я проиграл лучшему бойцу сегодняшнего вечера. Я просто хочу побыть с людьми, которые заботятся обо мне — с моей командой, и они ждут меня, поэтому я собираюсь уже пойти.

Оставлю вас в надёжных руках человека, который намного умнее меня, признаю это перед всеми мировыми СМИ, Юджином Берманом. Это будет его первый раз, а я хочу расслабиться, позавтракать, встретиться с семьёй, и увидимся в следующий раз», — сказал Адесанья на пресс-конференции после боя.

Бой между Адесаньей и Стриклендом прошёл в рамках UFC 293. Американский боец победил согласно судейскому решению. Изначально соперником Адесаньи должен был стать южноафриканец Дрикус дю Плесси.