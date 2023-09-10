Бадр Хари не стал выходить на бой в память о жертвах землетрясения в Марокко
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На турнире Glory 88 в Париже (Франция) нидерландский кикбоксёр Бадр Хари объявил, что не станет выходить на бой в память о жертвах землетрясения в Марокко.
Бой Хари против 42-летнего англичанина Джеймса Максвини был главным событием вечера.
«Люди ищут трупы в Марокко, и я не собираюсь драться ради развлечения», — заявил Хари.
38-летний Бадр Хари занимает шестую позицию в рейтинге Glory. Начиная с 2016 года он провёл восемь поединков и не выиграл ни разу (из них пять поражений). Ранее был признан несостоявшимся его предыдущий бой с Алистаром Оверимом, который прошёл осенью 2022 года.
Разрушительное землетрясение произошло 8 сентября в регионе Марракеш — Сафи в Марокко. По последним данным, погибло или пропало без вести более 2000 человек.
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