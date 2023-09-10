Дана Уайт: Адесанья выглядел очень медленным

Президент UFC Дана Уайт поделился впечатлениями о главном бое UFC 293, в котором встретились бойцы средней весовой категории Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд.

«Есть миллион вещей, которые могут пойти не так. Иногда ты встаёшь не с той ноги. Его [Адесаньи] сегодня просто не было. Он выглядел совершенно сухим, очень медленным. Выглядел так, будто у него вообще ничего не получается. Даже в пятом раунде, когда все понимали, что для победы ему нужен нокаут, не было ощущения, что он старается завершить бой.

Стрикленд оказался на враждебной территории, весь мир говорил про него всякое дерьмо и что он не сможет победить. Андердог с коэффициентом 7 к 1 вышел и почти прикончил его [Адесанью] в первом раунде и стал чемпионом, выиграл титул», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Бой между Адесаньей и Стриклендом прошёл в рамках UFC 293 в Сиднее (Австралия). Шон Стрикленд одержал победу согласно судейскому решению.