Перейра обратился к Стрикленду, сказав, что тот нарушил его планы стать чемпионом UFC
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Бывший чемпион UFC, бразилец Алекс Перейра прокомментировал победу американца Шона Стрикленда в титульном бою с новозеландцем Исраэлем Адесаньей в рамках UFC 293. Бразильский боец также высказал сомнения в том, что он сможет вернуться к титулу чемпиона в средней весовой категории.
«Я же говорил вам, ребята, но никто мне не верил. Поздравлю Шона Стрикленда. Ты заслужил это! Похоже, мои планы на завоевание титула чемпиона UFC в среднем весе устарели», — написал Перейра в своём «твиттере».
Алекс Перейра дважды дрался в обоих своих титульных боях с Исраэлем Адесаньей, победив новозеландца в первом бою, прошедшем в ноябре 2022 года. Однако спустя полгода, в феврале 2023 года, Адесанья вернул себе титул чемпиона UFC.
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