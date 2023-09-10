Райан Гарсия назвал оборонительные действия Шона Стрикленда лучшими в истории UFC

Американский боксёр с мексиканскими корнями Райан Гарсия, выступающий в лёгких весовых категориях, рассказал, что считает выступление американца Шона Стрикленда в бою с новозеландцем Исраэлем Адесаньей лучшим с точки зрения защиты в истории промоушена UFC.

«Шон Стрикленд только что побил Иззи [Исраэля Адесанью]. Лучшая оборона, которую я видел в бою UFC. Самое большое разочарование на UFC 293», — написал Гарсия в своём «твиттере».

Титульный поединок в средней весовой категории между Шоном Стриклендом и Исраэлем Адесаньей стал главным событием вечера на событии UFC 293, прошедшем в Сиднее, Австралия. Американский боец победил по судейскому решению. В первом раунде Стрикленд отправил своего оппонента в нокдаун.