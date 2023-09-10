Стерлинг и О'Мэлли обменялись посланиями во время UFC 293

В ночь на 10 сентября в Сиднее, Австралия, прошёл ивент UFC 293, главным событием которого был титульный бой между Шоном Стриклендом и Исраэлем Адесаньей.
Бывший чемпион UFC, американец Алджамейн Стерлинг посетил мероприятие и не упустил возможность передать послание своему бывшему сопернику на UFC 292, соотечественнику Шону О'Мэлли. Стерлинг показал в объектив телекамеры телефон, на котором было написано «Реванш, Шуга?».
В ответ на обращение Стерлинга за боем-реваншем, Шон О'Мэлли выложил фотографию, на которой он так же улыбаясь, как и Стерлинг, держит в руках телефон с лаконичным ответом «нет».
Титульный поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли прошёл на арене «TD Garden» в Бостоне, США. О'Мэлли победил своего оппонента нокаутом в начале второго раунда.
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