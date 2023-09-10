Фахретдинов отреагировал на победу Волкова на UFC 293

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал победу тяжеловеса и соотечественника Александра Волкова в бою с австралийцем Таем Туивасой, который состоялся на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия). Напомним, Волков победил удушающим приёмом во втором раунде.
«Хорошая победа, яркая. Неестественным способом для Волкова. Наверное, это больше болевой, чем удушающий. Он передал привет и огромное спасибо Олейнику, который научил его этому приёму. На самом деле, получилось здорово», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Победа над Туивасой стала для 34-летнего Волкова третьей подряд. В последний раз россиянин уступил британцу Тому Аспиналлу на UFC Fight Night 204 в марте 2022 года.
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