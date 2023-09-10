Фахретдинов оценил шансы Волкова получить титульный бой
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказался о шансах соотечественника Александра Волкова сразиться за титул организации после досрочной победы над австралийцем Таем Туивасой.
«Думаю, не в этом году точно. И не в 2024-м. Там ещё есть Аспиналл с Павловичем. Они основными претендентами будут, мне так кажется. В целом, боссы UFC могут свести Волкова с Павловичем. Будут ли у Александра шансы? Конечно, это же тяжеловесы», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс проведёт защиту титула против соотечественника Стипе Миочича 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).
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