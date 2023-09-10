Тренер Адесаньи отреагировал на его выступление в бою со Стриклендом

Юджин Бэйрман, тренер двукратного чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландца Исраэля Адесаньи, прокомментировал его поражение в бою с американцем Шоном Стриклендом, который состоялся сегодня, 10 сентября, на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия).
«Вселенная выкидывает трюки… Я считал Шона отличным бойцом и не сомневался, что ему по силам одолеть Исраэля, но, если бы Исраэль показал, на что способен, это был бы очень тяжёлый поединок для Шона.
В случае плохого выступления Шон вполне мог победить, что и произошло. Так что у Исраэля был плохой вечер. Подготовка была потрясающий, никаких оправданий, неделя боя прошла отлично… Исраэль не видел то, что видели мы, и мы не смогли объяснить ему это», — сказал Бэйрман на послематчевой пресс-конференции.
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