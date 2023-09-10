Волков – о победе над Туивасой: почему я не получил бонус?

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков прокомментировал победу над австралийцем Таем Туивасой, поединок с которым состоялся сегодня, 10 сентября, на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия).
«Во-первых, я не понимаю, почему я сегодня не получил бонус. Я вижу, что фанаты в сети также недовольны этим, говорят, что я заслужил.
Это моя первая победа удушающим приёмом в UFC, хорошее выступление против ударника, очень опасного, при этом ещё и у него на родине, все болели за него… Поэтому я не понимаю, почему не получил бонус. Даже и не знаю, кому задавать вопрос», — сказал Волков на послематчевой пресс-конференции.
Большинство побед в карьере Волков одержал нокаутом или техническим нокаутом — 24. Девять побед было добыто решением и три — приёмом.
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