Волков: у меня есть всё, чтобы стать чемпионом UFC
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Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков, в минувшие выходные на турнире UFC 293 досрочно победивший австралийца Тая Туивасу, считает, что способен в будущем побороться за титул организации.
«Я хотел бы подраться ещё раз [до конца года], хочется выступать как можно чаще, чтобы вернуться в титульную гонку. Я готов драться в конце этого года или в самом начале следующего. Я продолжу работать, я получаю удовольствие от тренировок, мне нравится узнавать что-то новое.
Да, у меня уже около 50 боёв, но я продолжаю учиться, становлюсь лучше, я мотивирован и чувствую, что у меня есть всё, чтобы стать чемпионом в будущем», — сказал Волков на послематчевой пресс-конференции.
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