Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волков: у меня есть всё, чтобы стать чемпионом UFC

Волков: у меня есть всё, чтобы стать чемпионом UFC
Комментарии

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков, в минувшие выходные на турнире UFC 293 досрочно победивший австралийца Тая Туивасу, считает, что способен в будущем побороться за титул организации.

«Я хотел бы подраться ещё раз [до конца года], хочется выступать как можно чаще, чтобы вернуться в титульную гонку. Я готов драться в конце этого года или в самом начале следующего. Я продолжу работать, я получаю удовольствие от тренировок, мне нравится узнавать что-то новое.

Да, у меня уже около 50 боёв, но я продолжаю учиться, становлюсь лучше, я мотивирован и чувствую, что у меня есть всё, чтобы стать чемпионом в будущем», — сказал Волков на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
Волков – о победе над Туивасой: почему я не получил бонус?

Нокаут Вердума и избиение Оверима. Лучшие бои Волкова:

Материалы по теме
«Волков давно мог быть чемпионом UFC». Кажется, Драго всё-таки доберётся до титула
«Волков давно мог быть чемпионом UFC». Кажется, Драго всё-таки доберётся до титула
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android