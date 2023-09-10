Боб Арум ответил, был ли скандальный удар в бою Усика и Дюбуа запрещённым
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Легендарный американский промоутер Боб Арум прокомментировал скандальный эпизод в титульном поединке в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 KO), который состоялся в ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша).
Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв на восстановление несколько минут. Рефери посчитал этот удар нелегитимным.
«Возможно, рефери дал Усику слишком много времени на восстановление. Я смотрел бой по телевизору, и это был удар ниже пояса. Мне показалось, что Дюбуа сдался, когда нанёс этот удар. Зачем он сделал это? Не знаю…» — сказал Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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