Соперник Шакура Стивенсона по бою за титул WBC отказался от выступления
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Американский проспект лёгкого веса (до 61,2 кг) Фрэнк Мартин (18-0, 12 KO) отказался от поединка за вакантный титул WBC с соотечественником, Шакуром Стивенсоном (20-0, 10 KO), сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.
По информации Коппинджера, команды бойцов избежали открытых торгов. Промоушен Стивенсона послал представителям Мартина контракт, однако на следующий день получил отказ.
В настоящий момент Фрэнк Мартин занимает второе место в рейтинге WBC. Третьим является звёздный украинский ветеран Василий Ломаченко (17-3, 11 KO), четвёртым – мексиканский экс-претендент на титул Исаак Круз (25-2-1, 15 KO).
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