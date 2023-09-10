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Стрикленд: Дана Уайт, наверное, думает, зачем он дал мне бой с Адесаньей

Стрикленд: Дана Уайт, наверное, думает, зачем он дал мне бой с Адесаньей
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Новый чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд иронично высказался о завоевании титула, допустив, что он не является предпочтительным бойцом в новом качестве для руководства промоушена.

«Как эта неизвестная задница забрала пояс? Кто, чёрт возьми, позволил этому случиться? Хантер [Кэмпбелл, матчмейкер UFC] и Дана [Уайт], должно быть, думают: «Этот засранец… Как мы, чёрт возьми, позволили поясу уйти? Мы облажались, зачем мы согласились на это? Была же куча вариантов, а мы позволили Шону Стрикленду драться с Адесаньей». Извините, ребята», — сказал Стрикленд на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Дана Уайт отреагировал на поражение Адесаньи в поединке со Стриклендом.

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