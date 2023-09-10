Стрикленд: Дана Уайт, наверное, думает, зачем он дал мне бой с Адесаньей
Поделиться
Новый чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд иронично высказался о завоевании титула, допустив, что он не является предпочтительным бойцом в новом качестве для руководства промоушена.
«Как эта неизвестная задница забрала пояс? Кто, чёрт возьми, позволил этому случиться? Хантер [Кэмпбелл, матчмейкер UFC] и Дана [Уайт], должно быть, думают: «Этот засранец… Как мы, чёрт возьми, позволили поясу уйти? Мы облажались, зачем мы согласились на это? Была же куча вариантов, а мы позволили Шону Стрикленду драться с Адесаньей». Извините, ребята», — сказал Стрикленд на послематчевой пресс-конференции.
Ранее Дана Уайт отреагировал на поражение Адесаньи в поединке со Стриклендом.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 сентября 2023
-
23:11
-
22:17
-
22:08
-
22:00
-
20:59
-
20:54
-
19:41
-
19:32
-
18:24
-
18:11
-
17:33
-
17:23
-
16:43
-
16:04
-
13:49
-
12:50
-
11:59
-
10:54
-
10:18
-
10:00
-
09:36
-
09:30
-
09:25
-
09:21
-
08:10
-
08:06
-
08:00
-
08:00
-
07:47
-
07:32
-
07:00
-
07:00
-
06:49
-
06:41
-
03:49
Партнерский контент