Тайсон Фьюри назвал сумму, которую Нганну заработает за бой с ним

Чемпион мира в супертяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри назвал сумму, которую заработает за поединок с ним звёздный камерунский MMA-боец Фрэнсис Нганну.
«Колосс против Колосса, я против Фрэнсиса Нганну… Все говорили, что он идиот, потому что ушёл из UFC, но теперь он внезапно стал гением, не так ли? Парень заработает около десяти миллионов долларов», — сказал Фьюри на пресс-конференции.
Поединок с Фьюри станет для 36-летнего Нганну дебютом в профессиональном боксе. Ранее камерунец провёл семь лет в UFC, где был обладателем титула в тяжёлом весе. В 2022 году Фрэнсис покинул компанию, несмотря на то что так и не проиграл свой титул, который он снова смог добыть в 2021 году.
Бой Фьюри – Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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