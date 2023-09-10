Тайсон Фьюри назвал сумму, которую Нганну заработает за бой с ним

Чемпион мира в супертяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри назвал сумму, которую заработает за поединок с ним звёздный камерунский MMA-боец Фрэнсис Нганну.

«Колосс против Колосса, я против Фрэнсиса Нганну… Все говорили, что он идиот, потому что ушёл из UFC, но теперь он внезапно стал гением, не так ли? Парень заработает около десяти миллионов долларов», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Поединок с Фьюри станет для 36-летнего Нганну дебютом в профессиональном боксе. Ранее камерунец провёл семь лет в UFC, где был обладателем титула в тяжёлом весе. В 2022 году Фрэнсис покинул компанию, несмотря на то что так и не проиграл свой титул, который он снова смог добыть в 2021 году.

Бой Фьюри – Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).