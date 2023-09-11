Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски предложил Макгрегору сразиться на UFC 300

Волкановски предложил Макгрегору сразиться на UFC 300
Комментарии

Обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound, австралиец Алекс Волкановски обратился в социальных сетях к бывшему чемпиону организации в двух дивизионах Конору Макгрегору.

Волкановски заявил, что готов сразиться с ирландцем на юбилейном турнире UFC 300, который состоится в 2024 году.

«Давай сделаем это на UFC 300», — написал Волкановски.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. После выступления ирландец занялся лечением, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. Ожидается, что в своём следующем бою Макгрегор сразится с американцем Майклом Чендлером.

Материалы по теме
Гэтжи: я бы солгал, если бы сказал, что не мечтаю завершить карьеру Макгрегора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android