Волкановски предложил Макгрегору сразиться на UFC 300
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Обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound, австралиец Алекс Волкановски обратился в социальных сетях к бывшему чемпиону организации в двух дивизионах Конору Макгрегору.
Волкановски заявил, что готов сразиться с ирландцем на юбилейном турнире UFC 300, который состоится в 2024 году.
«Давай сделаем это на UFC 300», — написал Волкановски.
Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. После выступления ирландец занялся лечением, за время которого его неоднократно обвиняли в употреблении стероидов. Ожидается, что в своём следующем бою Макгрегор сразится с американцем Майклом Чендлером.
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