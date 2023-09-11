Бивол считает, что Чарло сможет составить конкуренцию Альваресу

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался по поводу поединка между американцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO) и соотечественником Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).

«Конечно, это большой шаг для Чарло, который поднимается на две весовые категории вверх, но на самом деле он довольно крупный парень и способен конкурировать с Саулем. Посмотрим, что покажет ринг», – приводит слова Бивола Allboxing.

Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.

Поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).